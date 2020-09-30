美光科技：華為是最大客戶　已申請新供貨許可證

失去中國企業華為這一大客戶，美國存儲器龍頭美光科技未來兩季度營收將承壓。因為華為是其最大客戶。

華為被美國製裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Getty）

《第一財經》報道，9月29日，美光科技發佈截至9月3日的2020財年第四季度財報。報吿顯示，美光科技當季營收60.56億美元，上一財年同期為48.7億美元；淨利潤9.88億美元，按年增加76.11%。

美光科技總裁兼首席執行官桑傑·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）稱，這一強勁業績主要受益於雲計算、PC和遊戲機領域的DRAM強勁增長以及QLC NAND出貨量大增。「我們預計在5G、雲計算和汽車增長的推動下，2021年（自然年）市場狀況將改善。」

即使當季業績表現強勁，但未來兩季度美光業績受華為影響將承壓。桑傑在財報會上表示，9月14日公司停止了對華為的供貨。

華為約佔美光當季銷售額近10％，是其近年來最大客戶。由於短時間在不同客戶間調整供貨能力有限，美光未來兩季度營收將承壓。桑傑指出，「美國商務部對華為的制裁對我們2021財年一季度產生重大負面影響，並在較小程度上對二季度營收產生負面影響。公司需要時間彌補損失的訂單。」

桑傑稱，現有的許可證因為美國政府施加的新限制已經不適用。美光已申請了對華為供貨的新許可證，但不知道是否能獲得以及何時能獲得這些許可證。

「假設我們在這段時間內未獲得這些許可證，我們將在兩個季度後與下游其他智能手機廠商填補華為留下的空缺。」桑傑指出。

一旦獲得許可證，美光將與華為合作，確定如何恢復業務。桑傑稱，華為與其他客戶已成為美光重要的合作伙伴。「鑑於我們過去與他們之間的牢固合作關係，如果我們有機會獲得向華為供貨的許可證，我們一定會再次成為合作伙伴。」