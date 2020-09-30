滙豐保險調查：僅15.8%認知障礙症患者有買保險

滙豐保險、香港大學秀圃老年研究中心，以及婦女基金會推出一項「在職認知障礙症照顧者：挑戰與需求」的研究，結果顯示，在職照顧者中有73.7%表示承受着高風險的照顧壓力，46.2%有抑鬱症狀，以及38.6%面對家庭衝突。

該研究於2020年7至8月進行，對象為18至60歲的在職成年人，旨在了解在職認知障礙症照顧者面臨的挑戰與需要。大多數在職認知障礙症照顧者在多方面均承受着高風險，當中包括感到壓力、出現抑鬱症狀及面臨家庭關係轉差。超過一半（51.5%）在職認知障礙症照顧者面臨至少兩種上述的風險，而四分之一（27.5%）更在上述三方面均承受著高風險。

而在職照顧者亦面臨沉重的財務負擔，當中68%的受訪在職照顧者認為患者的經濟能力不足，而超過一半（53%）的認知障礙症患者現時依靠家人的經濟支持，46.8%及40.9%分別依靠長者生活津貼及儲蓄過活，而只有15.8%有購買保險。

研究亦發現，超過三分之一（35.7%）受訪者的每周護理時間達至少20小時，相當於全職工作的一半工時。90.6%受訪者從事全職工作，其餘為兼職工作者。逾半在職認知障礙症照顧者指出，他們肩負一系列的護理工作，包括協助日常生活活動（ADL4）、協助工具性日常生活活動（IADL4）、提供經濟援助及／或情緒支援。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，在香港，預計到2039年60歲或以上的人口數目將會是2009年的4倍，隨着認知障礙症愈趨普及，而且症狀通常可持續6至20多年，將有愈來愈多長者需要依賴主要來自家人無償的定期護理或支援，亦要關注面對巨大財務及就業影響的在職認知障礙症照顧者的身心健康。