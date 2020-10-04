中國黃金「家底」曝光　儲量超1.41萬噸　產量13年位居全球首位

10月4日，中國黃金「家底」曝光，截至2019年底，中國已查明黃金資源儲量為14,131.06噸。

綜合官媒新華社和中國黃金協會消息，10月4日《中國黃金年鑑2020》數據顯示，2019年中國查明黃金資源儲量比上年淨增492.66噸，按年增長3.61%，已經連續5年突破1萬噸大關。2019年中國黃金產量為380.22噸（不含進口原料產金），與上年同期相比減少20.89噸，按年下降5.21%。儘管如此，自2007年以來中國黃金產量已連續13年位居全球首位。

由於受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊和環保因素制約，中國國內黃金礦山目前出現大幅減產，這致使中國國內黃金冶煉原料供應趨緊，進口黃金冶煉原料有所上升，2019年中國共進口原料產金120.19噸，按年增長6.57%。

中國黃金產量連續13年位居全球首位，但是中國的黃金消費卻受新冠肺炎疫情影響陷於低迷。（視覺中國）

與此同時，受經濟下行壓力增大等因素影響，中國國內黃金消費出現疲軟，尤其隨著下半年黃金價格的不斷攀升，黃金首飾消費出現明顯下滑，2019年全年中國黃金消費量達到1,002.78噸，與2018年相比下降12.91%。其中，黃金首飾676.23噸，按年下降8.16%;金條及金幣225.80噸，按年下降26.97%;工業及其他100.75噸，按年下降4.90%。

然而與目前黃金消費市場的疲軟現狀相反，受金融風險加劇和美元量化寬鬆政策的影響，中國政府的黃金儲備卻未見減少。據中國國家外匯管理局9月公佈的數據顯示，中國8月末的黃金儲備約為1,948噸，與上月持平。中國已經連續多月將黃金儲備保持在這一數值之上。