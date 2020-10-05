大新銀行稅貸實際息率低至1.38%　料不會爆發稅貸戰

大新銀行今日（5日）宣布推出全新交稅「快應錢」，稅貸實際年利率低至1.38%，客戶只須經「e直通遙距貸款申請」，三步包括智能掃描身份證、自拍及電子簽名，透過辨識身份技術及大數據分析，更可獲即時批核。

不過要享有1.38厘稅貸利率，借款額限為10萬元，貸款期為6個月，同時需開設該行優易或VIP綜合戶口，或登記出糧服務。

全新交稅貸款額高達100萬元或月薪10倍，長達24個月還款期，成功申請指定銀行產品及服務，更可享高達888元現金回贈。

他指出由本港交稅人口及額度穩定，不認為銀行間會有稅貸戰；又指出1.38厘優惠利率，及貸款100萬元的1.88厘利率，均無下調空間。

稱不會再調低稅貸息率

總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，未來一年經濟的不確定性為交稅人士帶來財務壓力，冀新產品可助客戶渡過稅季，期望透過全新交稅「快應錢」，令今年稅貸業務獲單位數字增長。

鄧子健指，去年稅貸業務未能達標，只完成80%進度，主要由於政府延長交稅還款期，令客戶有更大彈性理順財務。他指，集團不會為稅貸增長設下硬指標，期望今年會有單位數增長。至於目前市場整體貸款業務都有倒退，預期餘下時間倒退機會較大，但集團表現較市場好。

對於虛擬銀行推出的私人貸款息率較集團低，鄧子健認為，息率差別不大，但實體銀行優勝之處是結合線上線下服務。他又指，稅貸市場每年都有飽和點，不擔心業界會有持續低息貸款戰，集團目前亦不會再調低稅貸利息。