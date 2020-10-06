新冠肺炎｜齊飲貴茶　《日經》﹕疫情致斯里蘭卡及印度茶葉減產

好飲茶者今年難免要捱貴茶了。據《日本經濟新聞》報道，受到新冠肺炎疫情及惡劣天氣因素拖累，導致今年數個主要茶葉生產國收成下降﹑茶葉價格上揚。

《日經》報道，今年9月中旬，在斯里蘭卡首都科倫坡，錫蘭茶每公斤售價為625斯里蘭卡盧比，按年升幅達2成。發生有關情況，與該國經歷一個漫長的旱季，導致農作物產量下降。該國在今年首8月，茶葉產量為17.9萬噸，按年跌15%。

報道又指出，疫情促使今年3月底至4月初的茶葉拍賣取消，並引述東京茶葉銷售商三井農林的採購團隊，指出擔心茶葉拍賣重新開放時會出現短缺情況，繼而推高茶葉售價。另一方面受到天恐劣天氣致產量減少憂慮下，亦導致茶葉價格居高不下。

除了斯里蘭卡外，印度出產的茶葉售價亦上揚，如位於印度東北部生產的大吉嶺及阿薩姆茶種，每公斤售價大升60%至260印度盧比。

印度首8個月茶葉產量跌19%

印度茶葉價格暴升，與早前當地實施封鎖措施，農民無法在春季開始的18日內無法進入茶園。日本貿易公司石光商事的高層Yasunori Uchimura指出，有關安排導致農民無法收穫首批茶葉。解封後農民亦先照顧自己的茶園，導致收割期延遲10日。

報道指出，在今年首8個月印度茶葉產量大減19%至約67萬噸。