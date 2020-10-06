USCC報告﹕217家中概股於當地掛牌　總值2.2萬億美元

美國國會委任的美中經濟與安全審查委員會（USCC）發布最新報告，截至本月2日，在美國三大股市掛牌的中國企業至少有217家，當中13家為國企，總值2.2萬億美元。報告亦警告，指出投資中國企業面臨財務報告欠透明度﹑或威脅國家安全等風險。

報告指出至少217家中資企業在納斯達克交易所﹑紐約交易所及美國證交所。由於不少中資公司透過海外註冊公司，難以查明其總部﹑母公司或執行辦公室國籍，所以實際數字或更高，又指出有關列表不包括僅在香港註冊企業。

對於投資在中資企業的風險，報告至少在三方面，包括財報欠透明。縱使美國上市企業會計監督委員會（PCAOB）可以向中國取閱中資企業的會計資料，可是在過去7年卻受到中國政府阻止。PCAOB亦列出無法進行檢查的全球260家公司，當中238家位於中國及香港。

報告又指出，另一個風險在於中國企業普遍使用可變現實體（VIE）架構，在中國或不合法，因中國禁止外國投資電訊及網絡的某些產業，以及嚴控外資及資本流動，在美上市的中企會使用VIE複雜結構，設立境外公司實體以作規避。若公司營運有問題，中國政府可關閉或控制其業務，美國投資者將無法索償。

USCC又指出，投資中企或支持與美國國家利益背道而馳，包括開發監控及監視技術，並支持中國軍事科技，有機會威脅美國國家安全。