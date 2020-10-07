新冠肺炎｜ 調查指外賣業為本港次季帶來4.8萬個職位

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，許多港人須面對新冠肺炎疫情所引發的失業問題，餐飲業更是其一極受影響之行業。不過，絕處也可逢生，「宅經濟」下，帶動外賣行業，有調查指，食物外送行業在新冠肺炎疫情的陰霾之下為香港保障48,000個職位及80億元收益。

戶戶送﹙Deliveroo﹚引述凱投宏觀發表最新調查報告指，平均有31%的餐飲從業員因餐廳提供外送服務而得以繼續工作，受惠於政府援助計劃而不致失業的則有43%。在4月至6月的疫情高峰期，外送服務估計保障了香港約48,000個職位，以餐廳夥伴的營業額計，外送服務亦貢獻80億港元收益。

根據該報告的計算，戶戶送今年為香港餐飲業提供逾3,500個職位，較去年增加67%，其中1,800及720個職位分別來自連鎖餐廳及獨立食肆。上述數字並未包括與戶戶送合作的7,000名自僱送餐專員。

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港餐飲業，過去八個月內，不少食肆都得面對重重困難，封關措施更令許多位於遊客區的餐廳雪上加霜。與此同時，政府實施多項社交距離措施，包括禁止多於兩位食客同枱、將餐廳入座人數減半及縮短堂食營業時間。餐飲與款待業是受疫情打擊最深的行業之一，其第一季的經濟總值下挫超過48%，而整體經濟僅下跌9%。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，在香港以至亞洲區內的新冠肺炎病例顯著減少的同時，報告顯示了外送服務對保障就業和維持業務的重要性。外賣服務未來將成為餐廳業務不可或缺的一環，隨著越來越多市民希望留在家中或工作地點享受美食，外賣服務將有利於餐廳的發展。