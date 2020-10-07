聯儲局主席：若無足夠政府援助　美國經濟復甦將更遙遠

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）10月6日發表了一些與美國經濟前景有關的負面觀點，他呼籲政府採取更多的經濟刺激措施，並指出經濟目前仍面臨陷入下行螺旋的風險。

綜合媒體10月7日報道，美國聯儲局主席鮑威爾10月6日在全美商業經濟協會主辦的線上活動中表示，如果新冠肺炎疫情不能得到有效控制，經濟無法持續增長的話，美國經濟距離完成復甦將會變得遙遠並且目前仍有可能陷入下行螺旋。

鮑威爾指出，考慮到美國抗擊疫情的戰鬥已進行了六個月，加之疫情對經濟造成的影響，美國經濟所面臨的風險是一邊倒的，因此官員們應為民眾做更多的事，但目前政府對經濟的支持過少，此舉將導致經濟復甦乏力並且會給家庭和企業造成不必要的困難。如果未來貨幣政策與財政政策繼續並肩為經濟提供支持，那麼經濟復甦將變得更加強勁，步伐將會更快。

新冠肺炎疫情的持續擴散給美國經濟復甦帶來更大的不確定性。（Reuters）

他還指出，疫情的持續蔓延導致經濟復甦明顯減慢，如果想降低風險，所有人應遵循醫學專家的指導，正確使用口罩且保持安全社交距離。

據瞭解，就在鮑威爾6日發表本次講話之際，美國兩黨正因為新刺激方案而陷入談判僵局，原因是共和黨方面反對更大規模的救濟方案。

此後美國總統特朗普（Donald Trump）宣布叫停兩黨進行的談判，原因是他認為民主黨方面之所以提出規模達2.4萬億美元的救助法案，是為了資助那些「經營不善且犯罪率高」的民主黨州份，這與抗疫無關。

此外他還指責民主黨國會領袖佩洛西（Nancy Pelosi）談判態度不真誠以及從未幫助過美國工人等。

另據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據顯示，截至目前美國累計確診新冠肺炎病例數為7,501,612例，其中210,909例死亡。