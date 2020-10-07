螞蟻上市｜券商磨拳擦掌搶生意　耀才大華繼顯共留700億元孖展額

有望成為最大型IPO的螞蟻集團即將招股，本地券商已經做好準備，應對龐大的新股需求。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才證券暫為螞蟻集團預留350億至400億孖展，而成數則達到九成半，息率因應下周銀行提供的息率才可決定，「保證同業最平」。

許繹彬補充，倘首日已獲「借爆」孖展，該行希望可以將孖展額增至500億元。

對於今日嘉和生物（6998）首掛遜於暗盤價，孖展客恐賺價蝕息，許繹彬認為目前市況陰晴不定，加上臨近美國大選，接下來的新股有可能受大市氣氛及成交萎縮所拖累，建議抽中雲頂新耀（1952）的投資者不應存有倍升概念，有30%以上的升幅也應考慮獲利。若然沒有抽中的投資者，則不宜高追，可留待下一隻新股再作部署。

葉國邦指出，螞蟻集團優勢在於旗下的支付寶掌握重要的互聯網流量入口。（區嘉俊攝）

另一大行大華繼顯亦為螞蟻即將上市作準備，該行宣布預留200億元孖展迎戰螞蟻。

大華繼顯策略師葉國邦稱，螞蟻集團優勢在於旗下的支付寶掌握重要的互聯網流量入口，逾10億年度活躍用戶的平台為小額金融、財富管理、保險等全面金融服務提供協同效應，令以上3項數字金融科技平台的規模穩佔內地市場第一。

而支付寶的滲透率仍有望緊隨阿里巴巴電商業務的步伐擴張，未來進一步鞏固領先地位。

螞蟻集團上半年在微貸科技和理財科技的收入各錄得59%和56%的按年較快增長，顯著優於預期。據大華繼顯內部估算，預計螞蟻集團2021年的收入和盈利可增至250億美元和78億美元，以目前市場給予其2,500億美元的市值推算，對應2021年預測市盈率約30倍，因此估值不算進取。