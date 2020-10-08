恒指掉頭挫逾180點　守24000關　騰訊及阿里倒跌｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美股全線反彈，美國總統特朗普下令終止與民主黨的刺激方案談判後，呼籲推出針對航空業和小型企業的規模較小援助方案，並支持向納稅人發放1,200美元的紓困支票。道指急彈530點，收報28303點。納指及標指則升1.9%及1.7%。
【10:00】耀才證券曾升一成
耀才證券（1428）發盈喜料中期稅前溢利升70%，今早曾炒高逾一成，高見2.03元，現升8.74%，報1.99元，成交額高近3,000萬元，遠超上日不足500萬元。
【09:44】恒指調頭跌162點
恒指高開後調頭，現跌182點，報24060點。據報美計劃針對騰訊及阿里的支付系統，兩股高開後倒跌，騰訊跌0.4%，阿里跌0.8%。
金融股普遍向下，友邦（1299）跌0.6%，滙豐跌0.8%。
【09:20】恒生指數高開20點
恒生指數高開20點，開報24263點。國指跌11點，開報9618點。報道指，美國正考慮推出針對螞蟻集團及騰訊數字支付系統的限制措施，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）同升0.6%。
滙豐（0005）升0.8%，開報31.8元，挑戰32元關。建行（0939）及招行（3968）跌0.6%及0.7%。