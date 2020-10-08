傳美研究限制騰訊、螞蟻集團支付系統　後者招股書早披露制裁風險

美國對華「科技牌」恐繼續打！彭博引述知情人士指，美國政府正探討向阿里巴巴﹙9988﹚旗下、正準備上市的螞蟻集團及騰訊﹙0700﹚的支付系統施加限制措拖。

報道指美國高級官員最近幾周加快討論是否以及如何限制螞蟻集團和騰訊控股支付系統，但尚未得出結論，方案亦未提交給美國總統特朗普。官員們擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數字支付，反過來又可以令中國獲取十數億人的銀行業務和個人數據。

不過，報道指，官員也承認，在他們釐清機制問題之前，很難推進事件，包括設限的法律理據。

螞蟻集團回應事件時指， 並不知悉進行任何政府的討論，又稱其業務主要在中國，對集團在中國市場的成長前景感到興奮。騰訊沒有立即回應置評請求。

螞蟻招股文件早披露制裁風險

值得一提，螞蟻集團在招股書中亦有披露被制裁風險，指「美國政府已經對許多中國科技公司威脅和施加出口管制、經濟和貿易制裁措施。美國還威脅要對中國和中國公司在中國境內外所指控的活動施加進一步的出口管制、制裁、貿易禁運和其他更嚴格的監管要求。此等行徑引起了中國及包括我們和阿里巴巴在內的其他中國科技公司在廣泛領域內面臨越來越多監管挑戰或更嚴格限制的擔憂，尤其是在數據安全和隱私、新興科技、可用於監視或軍事目的的「雙重用途」商業技術及應用、技術進出口或其他業務活動等。」

招股文件又指︰「我們不能向閣下保證當前的出口管制、經濟、貿易或其他制裁法規不會對我們的業務運營或聲譽產生負面影響，或相關趨勢不會進一步惡化。此外，某些其他國家往往會遵循美國的做法，並就其與中國或中國公司的關係採取類似政策或限制其運營。」