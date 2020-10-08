英國國防委員會發布5G安全報吿　稱有證據顯示華為與北京有關

英國國會的下屬委員會國防委員會（The Defence Committee ）10月8日發佈報吿稱，目前有明顯證據顯示中國電信設備供應商華為與中國政府存在「串通勾結」（collusion）行為，這將進一步支持英國政府排除華為設備的決定。不過需要注意的是，該委員會所提供的證據並不涉及具體的技術層面。

據英國國會官網10月8日顯示，這份長達91頁的報吿上百次提到「中國」一詞，其內容總體上分為四個章節，分別為「英國5G產業概述」、「政府對華為採取的限制措施」、「技術層面上的考慮」以及「地緣政治層面上的考慮」。

其中在「地緣政治層面上的考慮」章節中，報吿稱有明確證據顯示華為與中國政府存在「串通勾結」，主要體現在華為的所有權模式，政府補貼以及中國政府2017年頒佈的《國家情報法》，這些與英國的國家利益往往背道而馳。

報吿通過援引中國外交官員、中國官媒以及分析人士的觀點表明北京在華為問題上曾試圖威脅英國，即如果排除華為設備，英國將付出沉重代價等，因此英國可能需要比原先計劃更早移除所有華為設備。

英國政府對華為態度或發生變化。（路透社）

此外報吿還號召西方國家團結起來制衡中國的科技主導地位，不能為了短期的發展而棄守國家安全等。

據瞭解，英國政府於2020年7月14日宣布全面禁止華為參與本國5G建設，並決定將英國網絡中現有的華為設備最晚於2027年前替換。

同日美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞會上表示，美方此前曾勸說很多國家不要用華為設備，其中大部分情況是其親自勸說，因為如果對方想跟美國有業務聯繫，那麼其就不能使用華為設備，但該說法隨即便遭到英國方面否認。

中國外交部則對英國禁用華為的舉動表示反對，並對英國市場未來能否提供開放、公平且非歧視的經商環境進行了質疑。