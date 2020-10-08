黃金周期間澳門博彩業表現無起色　專家稱疫情過後再考慮濠賭股

新冠疫情在澳門已受控，可是博彩業仍然處於「冰河時期」，截至今年9月，賭收已連跌12個月。外界本來憧憬十一黃金周期間，可讓博彩業重拾光芒。可是根據澳門旅遊局數據顯示，十一黃金周7天訪澳旅客人數約13.9萬，按年跌85.7%，另有渠道調查發現，黃金周期間當地賭收按年大減76%。

在行業前景未明，加上有大行唱淡，濠賭股今日悉數下跌。證券業人士對行業前景亦抱持較審慎態度，籲待疫情過後才作投資。

澳門博彩及旅遊業今年受到不少打擊，新冠肺炎疫情自然是致命傷，另一方面，《路透》引述博彩企業管理層指出，內地自7月起限制資金流出境外博彩業，已有數十億美元由澳門撤走。兩項因素皆不利澳門博彩及旅遊業發展，澳博控股（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪亦指出，黃金周期間公司生意平平。

摩根大通亦唱淡濠賭股，亦報告中降低多隻目標價及降評級。該行指出，即使澳門8月已開始向中國居民「解禁」，放寬珠海、廣東居民的入境措施，惟十一黃金周後的澳門博彩業未有如預期有明顯起色。

審慎投資態度 對待不明朗前景

招銀國際策略師蘇沛豐指出，整個濠賭股行業前景不明朗，呼籲投資者應採取審慎態度的投資策略。受疫情及內地限制資金流出所影響，大行全線降低濠賭股目標價，蘇沛豐表示仍有望通關措施回復正常後澳門濠賭業能重上軌道，而在芸芸濠賭股中較看好金沙中國（1928），「股值低，防守力強。」他建議待市場經濟進一步復甦後可選擇中長線發展的公司，以賺取長期而穩定的股息回報。

板塊疲弱 短時間未見回升

至於，耀才證券研究部總監植耀輝認為，短時間內濠賭股板塊不會有回升趨勢，即使澳門逐步恢復自由行簽証，但仍未能如預期刺激濠賭股。「政府封關措施嚴重打擊旅遊業及多個行業板塊，加上疫情下影響市民消費意慾，可見黃金周賭收並不理想。」他續指，應待疫情過後再考慮投資濠賭股，現今階段該板塊持續疲弱，短時間前景並不樂觀。