中國國務院發文要求提高上市公司質量　從六方面加強制度建設

中國國務院周五（9日）印發《關於進一步提高上市公司質量的意見》（以下簡稱「《意見》」），提出未來將從六個方面加強資本市場基礎制度建設，旨在提升上市公司運作規範性等。

據《新華社》周五消息，《意見》提出的六方面分別如下：

一是提高上市公司治理水平。完善公司治理制度規則，明確控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員的職責界限和法律責任，健全機構投資者參與公司治理的渠道和方式，加快推行內控規範體系，強化上市公司治理底線要求，切實提高公司治理水平。完善分行業信息披露標準，增強信息披露針對性和有效性。

二是推動上市公司做優做強。全面推行、分步實施證券發行註冊制，支持優質企業上市。完善上市公司資產重組、收購和分拆上市等制度，允許更多符合條件的外國投資者對境內上市公司進行戰略投資。完善上市公司再融資發行條件。探索建立對機構投資者的長周期考核機制，吸引更多中長期資金入市。健全激勵約束機制。

三是健全上市公司退出機制。嚴格退市監管，完善退市標準，簡化退市程序，嚴厲打擊惡意規避退市行為，加大對違法違規主體的責任追究力度。暢通主動退市、併購重組、破產重整等上市公司多元化退出渠道。

2020年9月3日，隨着滬深上市公司當天再增3家，A股上市公司總數首次突破4,000家。（Reuters）

四是解決上市公司突出問題。積極穩妥化解上市公司股票質押風險，堅持控制增量、化解存量，強化場內外一致性監管，強化風險約束機制。對已形成的資金佔用、違規擔保問題，要限期予以清償或化解。強化應對重大突發事件政策支持。

五是提高上市公司及相關主體違法違規成本。加大對欺詐發行、信息披露違法、操縱市場、內幕交易等違法違規行為的處罰力度。推動增加法制供給，加重財務造假、資金佔用等違法違規行為的行政、刑事法律責任，完善證券民事訴訟和賠償制度，支持投資者保護機構依法作為代表人參加訴訟。

六是形成提高上市公司質量的工作合力。持續提升監管效能，強化上市公司主體責任，壓實中介機構責任，完善上市公司綜合監管體系，建立健全信息共享機制，共同營造支持上市公司高質量發展的良好環境。