中國通過新能源汽車產業發展規劃　有四大要點

10月9日，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會上通過了《新能源汽車產業發展規劃》。

適應產業升級趨勢和綠色消費新需求，中國國務院常務會議會議通過《新能源汽車產業發展規劃》，明確充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業在技術路線選擇等方面的主體地位，更好發揮政府在標準法規制定、質量安全監管等方面作用。

《新能源汽車產業發展規劃》指出，引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力。為此，一要加大關鍵技術攻關，鼓勵車用操作系統、動力電池等開發創新。支援新能源汽車與能源、交通、資訊通信等產業深度融合，推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展，推進標準對接和數據共用。二要加強充換電、加氫等基礎設施建設，加快形成快充為主的高速公路和城鄉公共充電網絡。對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵開展換電模式應用。三要鼓勵加強新能源汽車領域國際合作。四要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。

《新能源汽車產業發展規劃》提出，2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於80%。