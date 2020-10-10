信和集團推「精神健康月」　活動包括與員工「一喜種田」

常言道，健康就是財富。不過，新冠疫情持續，長時間留家防疫，不但容易疲勞，還影響社交活動，精神健康難免「打折」。根據精神健康慈善機構 Mind Hong Kong 的調查顯示，超過四成受訪者表示其精神健康狀況在疫情期間有轉差的情況，另有一半受訪者表示感到孤獨，社會精神健康情況令人關注。

個人無精神，返工也容易恰眼瞓，所以愈多愈企業開始關心員工的精神健康。信和集團稱，特別將10月份訂立為「精神健康月」，並舉辦一連串活動推廣健康生活，以提高員工對精神健康的關注和了解，同時響應10月10日的「世界精神衛生日」。

活動包括由專業香薰治療師指導如何利用香薰精油及按摩放鬆身心的香薰治療舒壓工作坊、由國際認可大笑瑜伽師分享疫情下如何舒壓的「大笑瑜伽」網上講座及「疫情下的開心時刻」攝影分享，提升員工身心健康之餘，同時尋回疫情下的笑容。另外，集團推出綠色綜合計劃「一喜種田」，讓同事們在繁忙的都市生活中 ，於6個都市農莊享受耕作所帶來的放鬆和治癒能力。同時，成立了「健康舒泰」小組委員致力確保為員工及顧客締造健康的工作及生活環境。

信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示，集團一直重視員工的身心健康，並鼓勵同事成為「開心員工」，從而成就「快樂顧客」。