港股拆局｜十月驚奇開局理想　料屬跌浪反彈　黃國英譚朗蔚教部署

「十月驚奇」，開局先爆出美國特朗普「中招」 肺炎的新聞，嚇怕不少投資者，但首周港股表現尚算理想，恒指全周升660點，周五收報24119點，企穩24000點之上。

暫未知十月還有什麼突發事件左右大局，惟專家認為，港股僅屬「跌浪反彈」格局，聚焦個股，中央月底將召開「十四五」規劃會議，憧憬獲國策支持的新能源股早前已悉數炒上，現價仍可追入？國慶黃金周期間，中國消費火爆，內需股是否值博？至於勢頭硬淨的科網股，仍可看高一線？

恒生指數在9月25日低見23124點，創出逾3個月低位，其後逐步回升，至周五收報24119點，從低位升近千點。重磅科技股表現強勢，騰訊（0700）周五收報539.5元，阿里巴巴（9988）更一度破頂高見293元，其後回落至286.2元收市，仍處高位。

中美科技股近期回勇，但其實壞消息不斷，包括美眾議院發表長達449頁的報告指控四科網巨頭壟斷，而華府據報正研究就螞蟻及騰訊支付系統推限制措施，豐盛金融資產管理董事黃國英也不禁稱「科技股個市底好到爆」，「咁多宏觀﹙負面﹚新聞，騰訊未跌過500元樓下，就算美國話搞阿里，都係無嘢，仲同你抽到爆機。逆風咁大嘅情況，都有咁嘅走勢，順風小小仲得了？」

黃國英直言，科技股在逆風下仍強勢，「個市底好到爆」。﹙資料圖片﹚

「十四五」規劃在即 光伏股部署策略

講到「順風」之一，不得不提月底舉行的五中全會，預料會審議「十四五」規劃文件，新能源發展有望獲國策支持，一眾光伏股早早已偷步炒上。其中，福萊特玻璃（6865）由今年3月的低位3.66元，累升6.8倍至日前高位28.6元，至周五才回調一成。

黃國英指，新能源是長線主題，經過一輪「脫韁式」上升後，亦要回調及鞏固一下，他偏好新能源龍頭，如信義光能（0968）已去到同業三強之列，「好多人唔知點揀，就索性買ETF，龍頭自然受惠多錢入」，而概念為用太陽能發電場「收租」的信義能源（3868）則「收入仲易計數」。

富昌證券聯席董事譚朗蔚亦坦言「光伏股已經炒起晒」，建議不要隨便投資，寧選擇有盈利的光伏股如福萊特及信義光能，對一些低盈利甚至仍然蝕錢的公司應避之則吉，例如保利協鑫能源（3800）及協鑫新能源（0451），「輸起上嚟有個譜」。

新能源發展有望獲國策支持，相關股份已「偷步」炒上。﹙資料圖片﹚

港科技股選龍頭加金蝶

至於另一焦點板塊內需股，黃國英說國慶黃金周期間，國內旅客恢復到八成，但旅遊收入只恢復七成，旅遊消費的數據令人失望，料內需股短線走勢「窄使啲」，但相信這個板塊仍是長線主要主題，未來需要一些更好的恢復數據刺激。

至於10月開局強勢的科技股，黃國英認為，美國大型科網股被針對，為中小企提供服務的科網股更具值博率，例如Shopify（美：SHOP）、Square（美：SQ）和WIX（美：WIX），助企業對抗巨無霸，港股則調轉，「買龍頭就得，幾隻龍頭加金蝶（0268）就搞掂」，而中國科技股亦無懼若拜登上場或增加企業稅的影響。

富昌證券聯席董事譚朗蔚坦言「光伏股已經炒起晒」，建議不要隨便投資。﹙資料圖片﹚

譚朗蔚料恒指向下機會較大

對於恒指走勢，譚朗蔚說，除了較有份量的騰訊、阿里比較強勁，近期才染藍的小米（1810）亦表現失色，「都無份彈，只係死唔去」，故認為港股目前只是「跌浪反彈」，大市呈現短線穿長線形態，「10天、20天跌穿100天線」。

但他認為，今次的「跌浪反彈」未必見頂，有機會上望24500點才見阻力，今年底的預測，他認為波動區間為23000點至26000點，惟向下的機會較大。