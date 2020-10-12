科技股中資金融股齊領軍　恒指勁升530點　收復24600點

美國股市上周五高收，其中道指升161點，收市報28586點；納指亦揚158點，收市報11579點。雖然外圍股市高收，可是人民銀行於上周五宣布，從今日起將人民幣遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%降至零，觸發離岸人民幣大幅回落。人民幣走勢轉弱，中資股走勢較波動。

【16:13】恒指勁升530點

恒指勁升530點，收市報24649點，國指升260點，報9878點，恒生科指升356點，報7748點，成交額為1,402.9億元。

科技股表現突出，騰訊（0700）抽升3.2%，收市報557元，為1個月新高，阿里（9988）升2%，收市報292元，小米（1810）飆8.4%，收市報22.7元，美團（3690）今日創新高，收市報275.2元，京東（9618）升2.9%，收市報316.8元，網易（9999）升2.8%，收市報142.1元。

中資金融股亦普遍高收，工行（1398）升5.7%，收市報4.24元，建行（0939）升5.6%，收市報5.3元，中行（3988）升4.2%，收市報2.49元，農行（1288）升4.5%，收市報2.53元。

中資券商股造好，信證（6030）升3.2%，收市報18.16元，廣發證券（1776）收市報1.8%，收市報10.3元，華泰（6886）收市報13.2元，升2.3%。

深圳概念股表現理想，深圳控股（0604）升8.3%，收市報2.6元，深圳國際（0152）升6.2%，收市報13.3元，佳兆業（1638）升3.2%，收市報4.16元。

汽車股亦上揚，比亞迪（1211）升5.4%，收市報129元，吉利（0175）升3.9%，收市報16.42元，長汽（2333）升5.3%，收市報11.58元。

【15:12】A股全線上揚

A股今日表現強勁，上證收市報3358點，升86點或2.6%，深成收市報13708點，升418點或3.2%，滬深300收市報4823點，升142點或3%，創業板收市報2777點，升104點或3.9%。

亞太區股方面，日股跌61點或0.3%，收市報23558點，澳洲ASX 200指數收市報6132點，升29點或0.5%，台灣加權指數收市報12955點，升68點或0.5%，南韓KOSPI指數收市報2403點，升11點或0.5%。

恒指最新報24631點，升512點，國指升251點，報9869點，恒生科指最新報7733點，升230點。

【14:03】體育用品股上揚 特步彈16%

體育用品股上揚，其中獲謝霆鋒入股的特步（1368）升16.3%，最新報2.92元，安踏（2020）最新報88.3元，升2.7%，李寧（2331）升4%，最新報39.25元。

【13:37】恒指午後升幅擴大

深圳概念股表現突出，深圳控股（0604）升8.8%，最新報2.61元，佳兆業（1638）升4%，最新報4.19元，潤地（1109）升3.3%，萬科（2202）升0.8%。

港股午後升幅再度擴大，恒指升529點，最新報24648點，國指最新報9887點，升269點，恒生科技指數升231點，最新報7734點。

【12:20】恒指半日曾揚逾500點

恒指午市前升幅進一步擴大，曾升逾500點，中午收市報24608點，升489點，國指報9869點，升251點，恒生科指升223點，報7726點，成交額為768.6億元。

行政長官林鄭月娥指出，疫情對本港經濟造成影響，為推動經濟復甦所以要加入大灣區內覓商機；又指出剛收到中央通知要求帶官員北上，及在本月下旬前往北京，出席部委會議商討一系列中央支持特區政策，因此押後公布施政報告，爭取11月底公布。

科技股表現突出，騰訊（0700）升2.5%，中午收市報553元，阿里（9988）升1.8%，中午收市報291.4元，美團（3690）升3.3%，中午收市報278.8元，小米（1810）升5.7%，中午收市報22.15元，京東（9618）升1.6%，中午收市報312.6元。

內銀股表現強勁，工行（1398）升6.2%，中午收市報4.26元，建行（0939）升5.6%，中午收市報5.3元，中行（3988）升4.2%，中午收報2.49元。

內房股亦獲追捧，潤地（1109）升3%，中午收市報37.2元，佳兆業（1638）升3.7%，中午收市報4.18元。

【11:51】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大，最新報24589點，升469點，國指升9859點，升241點，恒生科指升229點，最新報7733點。

騰訊（0700）升幅擴大至2.8%，最新報554.5元，內房股中海外（0688）升1.8%，最新報20.25元。

【11:28】恒指曾重上24500點

港股升幅曾擴大至逾400點，收復24500點，最新報24477點，升358點，國指升194點，最新報9812點，恒生科指最新報7706點，升203點。

【11:05】地產股上揚 新世界升2.1%

新世界（0017）位於大圍的新盤柏傲莊，兩日收票逾7,000張，新世界今早做好，升2.1%，最新報38.9元。

其他地產股方面，新地（0016）升0.6%，最新報99.05元，長實（1113）升0.3%，最新報38.5元，恒地（0012）升0.9%，最新報29.2元，嘉里（0683）升1.5%，最新報20.05元。

【10:49】特步獲謝霆鋒入股 股價彈近17%

特步（1368）獲代言人謝霆鋒斥資1,240萬元認購500萬股，帶動今早股價上揚，最新報2.93元，升16.7%。

【10:02】人民幣回軟 內地航空股向下

人民銀行宣布從今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%降至零，人民幣在岸及離岸價均回軟，拖累航空股等外債比重較高的股份受壓。

國航（0753）跌0.6%，東航（0670）跌0.9%，南航（1055）跌0.5%。

【09:48】恒指升幅擴大至逾300

科技股今早表現突出，股王騰訊（0700）重上550元，最新報552點，升2.3%，美團（3690）再創新高，觸及282元，最新報278.8元，升3.3%，小米（1810）升2.6%，最新報21.5元，阿里（9988）升2.3%，最新報292.8元，京東（9618）升1.6%，最新報312.8元，網易（9999）升1.7%，最新報140.6元。

恒指升幅擴大，最新報24434點，升315點，國指最新報9769點，升151點，恒生科指最新報7662點，升158點。

【09:32】內地股市高開

內地股市高開，上證報3287點，高開15點或0.5%，深成報13366點，高開97點或0.7%，滬深300報4705點，高開24點或0.5%，創業版報2702點，高開29點或1.1%。

【09:27】恒指高開98點

恒指高開98點，報24217點，國指高開9656點，高開38點，恒生科指最新報7575點，高開72點。

騰訊（0700）高開1%，最新報545元，美團（3690）高開1.5%，最新報274元，滙豐（0005）低開0.1%，最新報31.4元，港交所（0388）高開0.1%，最新報372.4元。

汽車股方面，長汽（2333）高開3.3%，最新報11.36元，比亞迪（1211）高開2.2%，最新報125.1元。

內房股方面，深圳控股（0604）高開5.8%，最新報2.54元；佳兆業（1638）最新報4.22元，高開4.7%。