滙豐夥數碼港及科技公司辦青少年商業比賽　設計規劃理想銀行

滙豐聯同金融科技初創公司gini、資訊科技公司Industrie&Co、數碼港以及香港小童群益會，於本月舉辦首屆「『你』想銀行由你創」比賽，活動將為香港青少年提供實踐指導課程，從「設計思維」出發並配合可行性研究分析，設計及規劃未來的理想銀行。

全港介乎11至18歲的中學生可參賽，每所學校最多派出兩支隊伍，每隊由2至5名學生組成。首階段比賽是構思設計概念，透過案例分享讓學生們學習如何運用「設計思維」的方法，設計一家可滿足青少年理財需求的銀行。第二階段是將構想付諸實踐，晉身決賽的隊伍將獲得滙豐和協辦機構的導師指導，從商業可行性和實際操作的考量上提升方案，並於比賽日將提案向評審團作簡報。

勝出隊伍將獲得現金獎及由滙豐提供的職場見習機會，更有機會成為「首席創想家」的成員，將意念實現成真。冠軍團隊可獲10,000元現金獎，亞軍團隊、季軍團隊分別獲3,000元現金獎、2,000元現金獎。勝出隊伍所屬學校可獲3,000元現金獎。10月23日截止報名。

滙豐指，比賽主題可激發學生的想像力，亦讓他們更清晰了解金錢及理財的基本概念。活動旨在促進理財教育，讓青少年了解開發新業務時需要考慮的因素。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務智能銀行主管王玥表示，銀行業未來的發展取決於年輕人對未來金融服務的想像，比賽不僅激發學生的創意，亦有助青少年培養「初創企業家」的思維，對於將嶄新的商業理念付諸實踐至關重要。