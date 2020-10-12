港人難爭投行高職！　《彭博》﹕香港人任高層比率降至3成

香港的金融業人才，要進佔高位機會看來較以往減少，競爭主要來自內地的金融業人才。據《彭博》引述獵頭公司指出，目前香港人出任投資銀行高層比例，在短短2年內減少10個百分點；同時高層職位薪酬5年內減少15至20%。

《彭博》引述招聘公司Robert Walters Plc指出，目前由香港投資銀行業高層職位中，只有30%由香港人出任，比率較2年前減少10個百分點，來自內地人士出任高層比例達60%，餘下10%為海外人士。至於高管獵頭公司Wellesley亦指出，行業高層人士中，約一半由內地人擔任。

報道指出縱使部份負責交易等職位中，香港人地位屬較穩定，隨著外資更容易進入內地市場，相關職位亦受到威脅。

Robert Walters香港區總監John Mullally指出，由於極高交易比率來自內地，預料更多內地銀行家掌握這種關係；又指出在20年前，內地人只佔金融行業僱員比率為15%。可是透過在海外留學及其他國際經驗，收窄了內地人與香港人之間距離。

行業最高層仍由香港人擔任

行業薪酬亦告下降，報道引述Wellesley行政總裁Christian Brun指出，在過去5年行業高級職位薪酬減少15至20%。報道引述消息人士指出，高級董事總經理年薪介乎85至175萬美元，5年前有關職位薪酬介乎100至200萬美元。

不過目前在行業中最高層職位，仍由香港人擔任，如摩根大通中國區行政總裁梁治文，而高盛中國聯併購業務聯席主管為Pierre Chu。