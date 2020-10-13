管濤﹕人民幣匯率短期仍將保持雙向波動

中銀證券全球首席經濟學家、外管局原國際收支司司長管濤表示，十一國慶節後人民幣匯率上漲更多是補漲行情，隨着匯率突破重要心理關口，預計人民幣匯率走勢波動性有所加大。今後需要密切關注北上資金淨流入和市場升值預期的可持續性。

中國《經濟參考報》引述管濤的文章稱，從一年期無本金交割遠期交易看，節後首日匯率大漲之後，隱含的匯率升值預期仍在1%以上，這意味著短期內人民幣匯率仍有可能慣性衝高。不過從北向資金走勢和境內銀行間即期市場交易情況看，人民幣急升並非有預謀的行動。

管濤表示：「未來內外部不確定、不穩定性因素依然較多，影響人民幣匯率升值和貶值的因素同時存在」，而匯率穩定不等於固定，升貶值因素共存也導致匯率呈現有漲有跌的雙向波動。

對於大多數企業來說，管濤又建議，與其去猜是否存在所謂「匯率新周期」，還不如樹立風險中性意識，建立財務紀律，減少貨幣錯配，運用適當的工具和方法管理好匯率風險，集中精力做好主業。

在人民幣兑美元近期快速升值並在上週五（10月9日）創出逾15年最大單日漲幅後，中國央行周六（10月10日）宣布將遠期售匯外匯風險準備金率調降至零。分析人士指出，近期人民幣升值速度較快，此時調降外匯風險準備金率，將降低企業遠期購匯成本，有利於增加購匯需求，緩和人民幣升勢。人民幣在岸價周一（10月12日）收跌至逾一周新低。