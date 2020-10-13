《彭博》﹕中國暫停從澳洲入口煤炭　中國海關﹕正在了解

據《彭博》引述知情人士指出，中國已暫停向澳洲入口煤炭；隨著中澳兩國關係惡化，中國政府繼續嚴格入口澳洲煤為。

據該名要求匿名的知情人士指出，中國發電站及鋼鐵廠已接獲命令，立即停用澳洲煤炭；另有消息人士指出，港口亦已獲告知不可以卸載來自澳洲的煤炭。

報道指出中國海關總署未能即時就報道作出評論。

中澳兩國關係緊張，已影響澳洲農產品出口，禁令已促使在執行長期合約上產生不明確。

報道指出，以往中國亦曾就利用入口澳洲煤炭問題上，表達對不滿，在2019年澳洲煤炭便在中國港口裝卸遭到延遲。

澳洲焦煤佔中國進口量50%以上

雖然中國能在煤炭上實現自給自足，可是在高質量的焦煤產量較低，鋼鐵廠只能依賴海外。中國入口焦煤量中，澳洲產焦煤佔比達50%以上。

報道引述澳洲貿易部長Simon Birmingham發出的聲明，指出已知悉報道內容，並與當地資源行業進行對話，而行業曾經歷對華貿易流不時出現中斷，又指出作為高等資源可靠供應國，以實現互利互惠。

報道指出澳洲最大焦煤出口商必和必拓未有即時回應，而中國最大鋼鐵生產商寶武鋼鐵則不予置評。

中國海關﹕正在了解

對於有關報道，中國海關總署發言人李魁文在新聞發佈會上表示，中國海關將進一步加強對煤炭等相關產品的進口監管，有關情況應向有關主管部門了解。

此外他還指出，2020年前三季度，中澳貿易總值為8,597.3億元（人民幣‧下同），按年下降1.1%，佔同期中國進出口總值的1.1%。其中，中國對澳出口額為2,589.5億元，增長9.5%，自澳進口額6007.8億元，下降5.1%。