本港外傭平均薪酬突破5000元　呢個地區竟然係最高人工之一？

HelperChoice發表新一年香港外籍家庭傭工的工資和工作條件調查，發現雖然最低工資委員會維持最低工資37.5元不變，但外籍家庭傭工的平均薪金按年增長1.35%，達到5,012元，首次突破五千元關。

不過，報告指出，雖然外籍家庭傭工的平均收入按年增長1.35%，但比去年的增幅有所放緩，2018至2019年的升幅為3.05%。而外傭的薪金水平亦與工作地區不同有關，HelperChoice的報告發現被視為更富裕的地區的外傭可賺取更高的薪水。

外傭薪酬在各區存有一定差異。

北區外傭薪金達5,188元 晉身全港5大最高薪地區

報告統計，今年香港外傭薪金最高的5個地區分別是灣仔、南區、北區、中西區和西貢，這些地區的外傭期望平均工資為5,257元，而有部分僱主給予的月薪最高為1萬元。

令人驚訝的是，離島區並不在薪金最高的5個地區之一，而北區卻能夠與晉身其中，更比2019年的平均薪金高出8.9%，增幅跑贏其他地區。

至於今年薪金最低的5個地區包括觀塘、沙田、深水埗、黃大仙和葵青，平均工資為4,726港元，僅比最低允許工資（MAW）的4,630元高出96元。

疫情令外傭憂被解僱

報告亦調查了Covid-19對外傭影響，有31%受訪者表示工作量增加，25%表示工作時間更長。不幸的是，由於困難的社會和經濟狀況，接受調查的家庭傭工中有21%一直擔心被終止合同，從而影響他們的心理健康。

HelperChoice已連續第四年分析香港外籍家庭傭工的工作數據，今次亦統計了2019年9月至2020年9月，在其平台上發布的1萬多個招聘廣告的數據，以確定外籍家庭傭工可以期望賺取最多和最少的領域。