習近平講話｜歸納十條深圳經濟40年改革開放經驗　籲倍加珍惜

國家主席習近平到深圳出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話。他指出深圳等經濟特區40年改革開放實踐，創造了偉大奇跡，積累了寶貴經驗，深化了對中國特色社會主義經濟特區建設規律的認識。一是必須堅持黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。

二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和産業變革中贏得主動權。

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六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。九是必須全面準確貫徹“一國兩制”基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

他指出以上十條，是經濟特區40年改革開放、創新發展積累的寶貴經驗，對新時代經濟特區建設具有重要指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。