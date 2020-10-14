習近平講話｜積極深入推動粵港澳大灣區發展　加快城際鐵路建設

中共中央總書記﹑國家主席習近平到深圳出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話。在講話中亦有提及有關粵港澳大灣區發展。他指出深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市范例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命。

他進一步指出，黨中央經過深入研究，決定以經濟特區建立40周年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項。深圳經濟特區要扛起責任，牢牢把握正確方向，解放思想、守正創新，努力在重要領域推出一批重大改革措施，形成一批可復制可推廣的重大制度創新成果。要著眼于解決高質量發展中遇到的實際問題，著眼于建設更高水平的社會主義市場經濟體制需要，多策劃戰略戰役性改革，多推動創造型、引領型改革，在完善要素市場化配置體制機制、創新鏈産業鏈融合發展體制機制、市場化法治化國際化營商環境、高水平開放型經濟體制、民生服務供給體制、生態環境和城市空間治理體制等重點領域先行先試。

同時要優化政府管理和服務，全面推行權力清單、責任清單、負面清單制度，加快構建親清政商關係。要進一步激發和弘揚企業家精神，依法保護企業家合法權益，依法保護産權和知識産權，激勵企業家幹事創業。

吸引更多港澳青少年前往大灣區就業就學

習近平強調，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。

要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。