習近平講話｜開放的國內國際雙循環為新發展格局　奉行互利共贏

中共中央總書記﹑國家主席習近平到深圳出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話。他指出世界經濟面臨諸多復雜挑戰，我們決不能被逆風和回頭浪所阻，要站在歷史正確的一邊，堅定不移全面擴大開放，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。

他明言新發展格局不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。要優化升級生産、分配、流通、消費體系，深化對內經濟聯、增加經濟繫縱深，增強暢通國內大循環和聯通國內國際雙循環的功能，加快推進規則標準等制度型開放，率先建設更高水平開放型經濟新體制。要在內外貿、投融資、財政稅務、金融創新、出入境等方面，探索更加靈活的政策體系、更加科學的管理體制，加強同“一帶一路”沿線國家和地區開展多層次、多領域的務實合作。越是開放越要重視安全，統籌好發展和安全兩件大事，增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力。

稱要解決就業教育等議題

他又指出生活過得好不好，人民群眾最有發言權。要從人民群眾普遍關注、反映強烈、反復出現的問題出發，拿出更多改革創新舉措，把就業、教育、醫療、社保、住房、養老、食品安全、生態環境、社會治安等問題一個一個解決好，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。要尊重人民群眾首創精神，不斷從人民群眾中汲取經濟特區發展的創新創造活力。

要把提高發展平衡性放在重要位置，不斷推動公共資源向基層延伸，構建優質均衡的公共服務體係，建成全覆蓋可持續的社會保障體係。要毫不放鬆抓好常態化疫情防控，認真總結經驗教訓，舉一反三補齊公共衛生短板。

習近平強調堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，既從世界汲取發展動力，也讓中國發展更好惠及世界。經濟特區建設40年的實踐離不開世界各國的共同參與，也為各國創造了廣闊的發展空間、分享了發展利益。歡迎世界各國更多地參與中國經濟特區的改革開放發展，構建共商共建共享共贏新格局。