月供股票倉跑輸大市　專家：建議大家慢慢轉倉｜財經加零一

月供股票一直被視為「懶人投資」，採用「平均成本法」，讓投資者毋須每天緊貼市況，可在股票價格較低時購入較多股票；價格較高時則購入較少股票，將投資成本價「拉勻」，提升回報率。不過疫市下不少收息股股價大幅回落，若選錯月供對象，隨時「流血不止」，深陷月供股票的陷阱。

富昌證券業務部高級副總裁潘家榮今日（1６日）於《香港01》財經節目「財經加零一」，解構散戶對月供股票的迷思。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

潘家榮在節目中談及如何建倉，秘訣就是「溝上唔溝落」，意即在股票有一定升幅的時候，才逐步「加倉」；相反，在股票下跌的時候，不斷加倉，只是不斷將錯誤重覆。他又提到建倉時切忌一開始便將所有資金買進同一隻股票，他建議建倉時可以先用三成資金購入數隻心儀股票，再訂立距離買入價約一成的「止蝕位」，容許自己有犯錯的空間，即使不幸全部止蝕，亦只是有限的資金。

他又指投資的目的是購入優質公司，並非以「低買高賣」的炒賣心態去操作，一些優質的公司若然業務前景亮麗，上升空間是可以很大。他認為投資最重要並不是「基本分析」，而是投資者的「心態」。

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