路透：傳華為洽售部份榮耀手機業務　競購者曝光

路透引述知情人士稱，中國華為正與神州數碼和其他競購方就部分出售其榮耀智能手機業務進行洽談，該交易的金額可能多達250億元（人民幣，下同）。

知情人士稱，面對美國的制裁，陷入困境的華為正在重新調整其業務重點，將專注於高端華為手機，而非榮耀品牌手機。榮耀手機的定位是年輕人群體和價格敏感型消費者。

消息稱，華為就出售部分榮耀手機業務進行談判。（視覺中國）

兩位消息人士說，出售的資產尚未最終確定，但其中可能包括榮耀品牌，研發部門以及相關供應鏈管理業務。一位消息人士表示，交易可能為全現金出售，最終金額或許會縮水，價值在150億元至250億元之間。

消息人士稱，榮耀手機的主要經銷商神州數碼在競購中居領先地位，但其他潛在買家還包括TCL、小米。華為、神州數碼及小米未回應，TCL不予置評。

華為在2013年創建榮耀手機品牌，但品牌大部分營運獨立於母公司之外。蘋果業務最強分析師之稱的天風國際分析師郭明錤日前指出，若華為出售榮耀智能手機業務，對榮耀品牌、其供應商和中國電子業是多贏局面。

報道引述一位知情人士說，低端手機的利潤微乎其微，榮耀2019年銷售收入約為700億元至800億元，而淨利潤不到50億元。知情人士指，如果競購成功，神州數碼計劃通過銀行貸款來籌集大部分收購資金，並將在未來幾周內落實融資。神州數碼也與華為在雲計算及其他業務上有合作。