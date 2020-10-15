螞蟻集團或被美國納貿易黑名單　溫傑：料事件僅影響上市時間

美國再傳出招！路透社引述消息指，美國國務院提交一份提案，建議將螞蟻集團列入被稱為「實體清單」的貿易黑名單（trade blacklist）之中。阿里巴巴（9988）股價隨即下挫。

除要面對美國，螞蟻集團亦要應付中證監調查。日前有報道中證監延遲審批其A股上市，主要涉及支付寶獨家提供新股戰投基金認購。雖然螞蟻集團指，有關細節已作「完全充分的披露」，沒有承銷自己的IPO，相關基金公司獨立運在，但難免影響市場信心。今日（15日）上午11時，光大新鴻基財富管理策略師溫傑將會為大家分析事件的影響，以及大市的走勢。

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溫傑在節目中表示，螞蟻集團已澄清中證監對其的質疑，而且事件僅影響上市安排及上市時間表，未見會對公司的營運、估值，以及業務前景有影響，相信不會對動搖投資者信心。

他又指，美國國務院提交一份提案，建議將螞蟻集團列入被稱為「實體清單」的貿易黑名單（trade blacklist）之中，或多或少拖累螞蟻集團前景，但始終在美國的業務不多；又指阿里巴巴（9988） 近期升勢勁，投資者見有壞消息出現，套現鎖定利潤屬正常，仍對公司前景審慎樂觀。

至於美國警告金融機構，勿與林鄭月娥在內等10位被制裁中港官員進行交易。他指，影響銀行股走勢是營運前景不明朗，笑言銀行股「絕對、絕對、絕對唔係佢杯茶」。