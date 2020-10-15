【新冠肺炎】基金公會：首8月基金總銷售額545億美元　按年跌16%

香港投資基金公會基金銷售數據顯示，2020年首八個月的基金總銷售額為545億元（美元‧下同），較去年同期跌16%。按淨額計，行業在這段期間錄得37億元淨流出，然而4月至8月，幾乎每個月都有淨流入，行業在該5個月合共錄得15億元的淨流入。

基金公會主席鄒建雄表示，今年3月世界衞生組織宣布2019冠狀病毒病為大流行，投資者擔心疫情會對全球經濟造成很大的衝擊，因此急於避險，導致基金業在3月錄得淨流出，達84億元，但多國央行迅速採取了寬鬆的貨幣政策及其他支持措施。

隨著利率維持在歷史低位，投資氣氛逐步改善，全球資產價格亦回升。4月至8月行業合共錄得15億元的淨流入，銷情一直保持不俗的態勢，8月份的總銷售額為68億元，比4月的低位46億元升了 48%。

至於連同今年餘下的時間，能否追回3月的大額淨流出，鄒表示需要視乎市場氣氛，現時不能肯定。

亞債基金上季錄強勁流入

各類基金銷售表現方面，鄒指，從年初至8月底，按行業總銷售額計，債券基金貢獻最大，約佔行業總額的48%。在3月，投資者為了避險，債券基金錄得歷來最大的淨流出，達73億元。但投資者興趣很快恢復過來，4月至8月合共錄得38億元的淨流入。以淨額計，該類別在首8個月的淨流出累計為23億元。

自4月以來，環球、亞洲和高收益債券基金等3類債券基金的流入尤其強勁。4至8月，它們分別錄得6.96億元、28.15億元及3.45億元的渠流入。而在第三季，亞洲債券基金更是最受青睞，吸引了非常強勁的資金流入。

股票基金銷情今年首8個月吸引約160億元的總流入，佔行業總額近29%。與去年同期相比，總銷售額升52%。平衡基金方面，首8個月的總銷售額按年上升11%至107億元。