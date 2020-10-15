渣打：助中國財政部發行60億美元高級債券　定價收益率紀錄創新低

渣打銀行表示，該行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，昨日（14日）協助中國財政部為其60億美元Reg S/144A高級無抵押多年期債券成功定價，今次是中國財政部近年來首次Reg S/144A雙規則發行美元債券。該行自2011年以來持續為中國財政部的離岸債券發行提供支持，包括離岸人民幣債券投標和多次美元和歐元債券發行。

渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，此次是中國財政部2017年重啟美元債券發行後連續第四年發行，也是近年來首次重返144A美元債券市場，開放給美國本土機構投資者參與投資。

嚴指，市場對此批債券的反應踴躍，參與的投資者背景非常多元化，遍及亞洲、歐洲和美國海外及本土市場，顯示在全球疫情和經濟低迷的背景下，市場追求優質的投資機會，並對中國的經濟發展充滿信心。在包括中央銀行和主權財富基金在內的全球優質投資者大量訂單支持下，財政部成功將總額60億美元3年期/5年期/10年期/30年期債券定價在T+25個基點、 T+30個基點、 T+50個基點及 T+80個基點。4個年期債券的最終定價均較初始價格指引收窄超過25個基點，分別創下了財政部在四個年期的最低收益率記錄。

渣打銀行公營部門及發展組織全球主管李凱（Karby Leggett）表示，當前中國經濟迅速復蘇，此次發行再一次展示了中國政府高質高效的政策制定以及強勁的宏觀經濟表現，此次債券發行的最終定價和投資人認購規模也強力印證了中國在全球金融市場以及全球經濟中的領先地位。