日媒﹕日本政府向分散供應鏈至東南亞企業　提供補貼

有分析認為，隨着日本首相菅義偉10月底將對越南等國進行訪問，日本政府將繼續推進企業向東南亞市場分散，通過發放補貼的方法，改變其在供應鏈領域對中國的依賴。

新冠肺炎疫情加大了各國在供應鏈領域面臨的風險。（新華社）

日本媒體《日本經濟新聞》報道，為了改變日企在供應鏈領域對中國的依賴，日本政府計劃將通過大幅發放補貼的方法，鼓勵它們未來在多個國家擴大生產基地，預計此舉將在2020年內納入經濟對策。

文章稱，在新冠肺炎疫情大流行之際，以日本汽車產業為例，由於來自中國零部件供給出現停滯，其生產方面受到影響，這顯示出日本供應鏈領臨來自中國的風險。

另一方面，如果日本政府明確指明此舉是針對中國，那麼可能會招致外界關於扭曲自由貿易的批評，因此其採取的方法將會是以東盟作為對象，在企業在當地設置能將供應鏈實現多樣化的生產基地之際對其發放補貼，而那些將部分供應鏈進行轉移的企業屆時很可能會獲得補貼，其中大型企業獲得補貼的數額可能會達到其總費用的二分之一，中小型企業則為三分之二。

文章還指出，安倍政府在2020年度第1次補充預算中準備出資235億日元用於幫助日企將工廠轉移至其他國家，而新任首相菅義偉在10月下旬對越南等國的訪問，顯示出其將繼續促進日企對東南亞市場的投資。