恒指全日升228點　內銀股表現亮麗　白雲山飆逾13%

美股收市連跌第三日，恒指昨日瀉逾500點，收報24158點，24000點大關今日受考驗。

恒指全日收報24386點，升228點或0.9%；國指收報報9914點，升152點或1.6%；恒生科技指數報7604點，升63點或0.8%。大市成交額1,130.08億元。

活躍重磅股表現，騰訊控股（0700）收報557元，最高曾升至563.5元，全日升幅0.9%；小米集團﹙1810﹚收報23.15元，升0.7或3.118%；阿里巴巴（9988），收報294元，揚9.20或3.23%。

異動股方面，板藍根據稱可抗疫，白雲山（0874）收報21.75元，上升13.3%。安踏﹙2020﹚集團公布第三季品牌零售額低單位數增長，股價一度創新高，最高見過90.9元，飆6.6%，惟收報85.4元，升幅0.12%。

中資金融股造好，4大內銀中，建行 （0939） 升逾5.7%，收報5.56；工行 （1398） 及中行 （3988） 創一個月新高，分別收報4.42元，升4.245%；及2.56元，升3.23%；農行 （1288） 收報2.69元，升4.264%。

【14:03】中資金融股強勢

恒指升幅擴大至逾250點，現報24411點，升253點或1.05%。其中，中資金融股表現俏，建行﹙0939﹚大升4.75%，而工行﹙1398﹚及中人壽﹙2628﹚齊升逾4%，交行升3.6%。

小米﹙1810﹚升3.78%，報23.3元。

【12:00】恒指半日升189點

恒指中午收報24347點，升189點或0.78%，國指收造9887，升124點或1.28%，大市成交額626.3億元。

建行（0939）升4%，為表現最標青成份股。

【11:45】白雲山飆逾8%

白雲山（0874）股價一度高見20.8元，大升8.3%，現造21.45元，升11.7%。

據《南方日報》引述國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山參會時透露，研究團隊開展了一系列體外研究發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。消息刺激白雲山股價炒上；白雲山A（600332.SH）最新升逾半成，報32.7元人民幣。

恒指最新升24,386點，升逾227點。

【09:40】恒指升168點

港股升幅擴大，恒指升168點或0.7%，報24327點；國指升81點或0.84%，報9843點；科指升112點或1.49%，報7653點。大市成交127億元。

阿里升1.82%，重上290元大關，成表現最佳恒指成份股。

其他表現較佳藍籌包括︰舜宇光學﹙2383﹚升1.67%、藥明生物﹙2269﹚升1.49%、 騰訊﹙0700﹚升1.26%。

【09:22】恒指高開35點

港股輕微高開，恒指升35點或0.15%，報24194點；國指升31點或0.32%，報9793點；科指升120點或1.6%，報7661點。大市成交31億元。

騰訊﹙0700﹚高開1.26%，報559元；阿里巴巴﹙9988﹚高開1.82%，報290元；小米﹙1810﹚亦高開0.89%，報22.65元。