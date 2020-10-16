IMF：越南GDP有望超越新加坡　躋身東盟第四大經濟體

新冠肺炎（COVID-19）疫情對世界各國經濟帶來極大衝擊。不過，國際貨幣基金組織（IMF）看好防疫情況相對良好的越南。

IMF在報吿中指出，越南2020年的國內生產總值（GDP）將有望超越新加坡，成為東盟（ASEAN）第四大經濟體。預估越南2020年GDP為3,406億美元，增長1.6%，規模有望高出新加坡1%，為史上首次，而新加坡GDP則預期下跌6%。若預估成真，則越南將成為2020年東盟第四大經濟體，僅次於印尼、泰國和菲律賓。

越南2020年經濟有望實現正增長。（AFP）

IMF也預估，在未來的5年中，越南的GDP將以每年6%至7%的速度增長，而新加坡則為2%至5%。這意味著到2025年，越南的GDP有望達到5,300億美元，較新加坡高出22.7%。在大多數經濟體面臨萎縮的情況下，越南是2020年有可能實現GDP增長的少數幾個國家之一。

瑞銀研究（UBS Research）東盟經濟學家Edward Teather在先前表示，儘管受到新冠肺炎疫情的打擊，越南經濟前景仍可以說是亞洲最正向的國家之一。至於人均國內生產總值，IMF預測2020年越南的人均國內生產總值在東盟排名第六，超過菲律賓、老撾、柬埔寨和緬甸。