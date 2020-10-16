高銀143億售高銀金融國際中心　並稱債權人清盤理由乏理據

高銀金融（0530）與債權人德銀因債權問題掀起糾紛，上月底接管人委託萊坊以逾120億元估值放售高銀金融國際中心。不過，高銀金融今日晚上披露，已與一名商人達成協議，向FONG Tim以143億元出售高銀金融國際中心，而首筆按金2億元已收取。

根據臨時買賣協議，高銀有條件同意分別出售並出讓，而買方有條件同意分別購買並承接出讓銷售股份及銷售債務，而不附帶任何產權負擔及第三方權利。銷售股份指成美及Goal Eagle的全部已發行股本。成美及Goal Eagle合共持有賜譽的全部已發行股本，而賜譽擁有該物業，即高銀金融國際中心。

102億用於償還債務

交易完成後，成美、Goal Eagle及賜譽各自不再為高銀金融的附屬公司。公司預期出售事項錄得虧損20億元，按高銀金融國際中心賬面值163億之差額計算。

高銀董事認為，香港整體營商環境日益艱困，為集團物業發展及投資業務帶來不確定因素及壓力，出售事項能夠變現該物業的投資，減少集團資產負債率。集團估計出售事項所得款項淨額143億元，並指其中102億元將用於償還債務，41億元用作一般營運資金。

高銀：呈請人對公司清盤理由缺乏理據

另外，高銀金融同日發出公告，指已取得百慕達法律顧問的意見，認為呈請人尋求公司清盤並不適宜，且進行清盤的理由缺乏理據。

高銀指，將於10月30日舉行的押後進行的呈請聆訊中，對清盤的呈請積極抗辯，並於10月15日已，向法院提交為該呈請進行抗辯及反對對公司授出清盤令的誓章。