「深圳幫」薦馬時亨等入局　康宏總裁吳榮輝︰溝通之門永遠打開

康宏環球 （1019）董事局近日爆爭奪戰。公司主要股東、佳兆業集團（1638）太子爺郭曉群上月要求召開特別股東會（EGM），擬委任他本人﹑港鐵公司（0066）前主席馬時亨，及立法會議員石禮謙等成為康宏董事外，同時尋求罷免由公司另一主要股東富邦所掌控的董事會成員。

康宏集團總裁兼執行董事吳榮輝接受《香港01》訪問時表示，對股東溝通的門永遠打開，且「隨傳隨到」，但他認為現時焦點應放於「救返間公司」，並形容康宏的狀態已由「病入膏肓」的病人，變成似乎起得身，「如果現時突然說要換走全部醫生，療程都可能要變，這對病人是否公道呢？」

馬時亨早前表示，希望成為兩大股東的橋樑。﹙資料圖片﹚

自2017年底爆出「謎網風暴」，康宏環球 （1019）停牌至今，惟規模仍然相當。公司今年8月28日公布業務營運狀況，雖然未有披露具體財務數字，但集團擁有2,300名僱員及理財顧問、約40萬名客戶，以及1,800種來自超過200個金融機構的個人及企業客戶理財產品。停牌前市值達到24.95億元。

據康宏股權架構，被喻為「台灣幫」的台灣富邦蔡家持股29.98%，深圳佳兆業太子爺郭曉群持有29.91%，而佳兆業前員工陳佩雄則持有7.26%，後兩者被喻為「深圳幫」，加起來共持有37.17%，惟目前董事會未有郭氏的代表，故郭氏今次出手，擬委任其本人﹑港鐵公司（0066）前主席馬時亨，及立法會議員石禮謙入局，不教人意外。

翻查資料，馬時亨在2009年收購台灣南山人壽一事上，曾與吳榮輝合作過。他早前接受報章訪問時，希望成為兩大股東的橋樑。那麼，馬時亨又有否與被外界視為與富邦一方關係較密切的吳榮輝接洽？

吳榮輝﹙右﹚強調自己角色是「中間位置」，代表康宏公司，而溝通的大門「永開打開」。（盧翊銘攝），，

料短期內決定是否召開EGM

吳榮輝接受《香港01》訪問時就說：「不知道馬時亨有否跟其他股東傾，若是跟公司（康宏）的話就沒有啦。」並客氣道︰「馬生是一位德高望重、在市場中有心有力的人，我好幸運十年之前有機會與他共事，我隨傳隨到呀」。

至於郭曉群一方，吳表示過去3年他未收過來自郭氏的直接來電，「如果我收到呢個電話，我15分鐘之內出現㗎啦」。那麼，吳有否主動聯絡佳兆業郭氏？他就稱：「郭生係一個大企業家，亦係一個有心有力 ，你問我嘅話，係一個好有型嘅大企業家。我有幸喺街撞見過佢一次，咁我同佢講，我隨時可以傾㗎，我責任係同股東溝通。」

他說，對股東溝通的門永遠打開，「不單止開，還隨傳隨到」，公司已準備好解釋經營狀況、比較優勢等，只欠賬目資料。吳強調自己角色是「中間位置」，代表康宏公司，他正與董事局及顧問研究召開EGM的可行性，料短期內會有決定。

指療程期間不宜換「醫生」

吳表示，不認為事件屬股東鬥爭，「如果有分歧，就大家坐下來傾，應該傾得到，我成日講，因為我是基督教徒，沒甚麼傾不了的，但我想大家若要傾，都要找個起點傾」。

對於郭尋求罷免由現公司主要股東富邦所掌控的董事會成員，吳回應指，公司管理團隊就如一班醫生，2018年初去救一個「瞓低咗」的病人：「我們用不同方法，開刀、落藥，想到的方法都做了，做了兩三年，做出8月28日所公布的成績⋯⋯到現在，似乎個病人起得身，可能識跑步添，但要做多一兩次身體檢查，例如聯交所，如果你現時突然話要換走全部醫生，療程都可能要變，這對病人是否公道、合理？」