阿里巴巴斥280億吞高鑫零售控股權　「新零售戰略佈局重要一步」

阿里巴巴﹙9988﹚宣布，將斥資約280億元，增持中國商超運營商高鑫零售（6808），交易完成後直接和間接共持有高鑫零售約72%股份。阿里指，對高鑫的持續投入，將使其進一步融合中國零售領域的線上線下資源，推進新零售戰略。

阿里現持有高鑫零售26.02%股權，根據買賣協議，阿里巴巴擬向Auchan Retail International S.A. 及其子公司（「歐尚零售」）一方收購高鑫母公司吉鑫約70.94%股份，收購對價約280億港元（36億美元）﹙相等於按透視基準每股8.1港元﹚，吉鑫持有高鑫51%股份。換言之，增持後，阿里巴巴將持有高鑫零售約72%股份。

同時，根據《收購守則》，阿里須向獨立股東作出強制性全面要約，每股現金8.1港元。高鑫零售上周五收報7.93元，要約價溢價2%。

交易完成後，阿里巴巴將併表高鑫的財務業績。黃明端在擔任高鑫零售首席執行官的同時，也獲委任為公司董事會主席。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴2017年戰略投資高鑫零售，並與歐尚零售、潤泰集團達成戰略合作聯盟，這是集團新零售戰略佈局中的重要一步，也為中國商超領域創造新機遇與新價值奠定了堅實基礎。

張勇又稱，新冠疫情以來，消費者生活方式及企業運營的數字化發展提速。面對這一高度確定的大趨勢，期待通過增持高鑫進一步推動新零售戰略，把握中國商超領域的發展機遇，為消費者提供線上線下全面融合的消費體驗。