滙豐領軍　阿里與內銀助攻　恒指重上24500點

美國股市於上周五高收，今早亞太區股市普遍上揚，預料今日大市可隨外圍股市升勢而上揚。

【16:29】恒指高收揚155點

恒指收市報24542點，升155點，國指升63點，收市報9978點，恒生科指收市報7750點，跌33點，成交額為1,228.3億元。

阿里（9988）今日再創新高，收市報297.2元，升1.1%，騰訊（0700）升0.8%，收市報561.5元，美團（3690）則逆低收，報259元，跌2.6%。

金融股普遍上揚，滙豐（0005）升2.5%，收市報30.9元，渣打（2888）收市報37.5元，升3.9%，恒生銀行（0011）收市報114元，升0.3%。

內銀股方面，工行（1398）升3.6%，收市報4.58元，建行（0939）收市報5.66元，升1.8%，郵儲行（1658）升2.7%，收市報3.75元。

手機設備股方面，瑞聲（2018）升2.5%，收市報44.8元，舜宇（2382）升1.9%，收市報128.3元。

【15:23】內地股市低收 創業板失2700點

內地股市低收，上證收市報3312點，跌23點或0.7%，深成收市報13421點，跌111點或0.8%，滬深300收市報4755點，跌36點或0.8%，創業板收市報2689點，跌34點或1.3%。

【14:31】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升260點，收市報23671點，澳洲ASX 200指數收市報6229點，升52點，台灣加權指數收市報12908點，升157點，南韓KOPSI指數收市報2346點，升5點。

【12:17】恒指半日升168點

恒指中午收市報24554點，升168點，國指中午收市報10003點，升88點，恒生科指中午收市報7602點，跌2點，成交額為728.8億元。

阿里（9988）曾迫近300元，中午收市報296.8元，升1%，騰訊（0700）升0.8%，中午收市報561.5元，美團（3690）跌0.6%，中午收市報264.2元。

金融股方面，滙豐控股（0005）升1.7%，最新報30.65元，恒生（0011）升0.5%，中午收市報114.3元，渣打（2888）升3.2%，中午收市報37.25元。

內銀股表現理想，工行（1368）升3.6%，中行（3988）升2.7%。

手機設備股亦上揚，瑞聲（2018）升2.3%，舜宇（2382）升2%。

【10:34】恒指升幅擴大至逾200點

恒指升幅擴大，最新報24598點，升211點，國指升103點，升10017點，升103點，恒生科指最新報7600點，跌4點。

【10:31】白雲山挫6.7%

白雲山（0874）指出，複方板藍根顆粒銷售不會對經營業績構成重大影響，今早股價回落6.7%，最新報20.3元；白雲山A股（上海﹕600332）亦回落1.3%，報33.73元人民幣。

【10:25】傳周五前決定裁員方案 國泰升1.6%

有傳國泰（0293）將於本周五前決定裁員方案，今早曾高見5.93元，最新報5.87元，升1.6%。國航（0753）最新報5.14元，升1%，國航（1055）升1%，最新報4.19元，東航（0670）升1.6%，最新報3.27元。

【10:20】卓越商企今掛牌 不排手續費賺540元

今日掛牌的新股卓越商企（6989），今早曾高見12.04元，較招股10.68元高出12.7%，最新報11.22元，高出招股5.1%，以每手1,000股計算，不計手續費，每手賺540元。

【09:47】阿里直逼300元 高鑫飆28%

阿里（9988）宣布增持高鑫零售（6808）股權至72%，並以每股8.1元提出全購。消息帶動兩間公司股價上揚，阿里今早高見299.4元新高，最新報298元，升1.4%；高鑫升28.1%，最新報10.16元。

【09:34】日股升逾270點

亞太區股市普遍上揚，日股升271點，報23682點，澳洲ASX 200指數最新報6244點，升67點，台灣加權指數最新報12838點，升88點，南韓KOSPI指數最新報2360點，升18點。

【09:31】滬深股市早段上揚

內地股市高開，上證最新報3351點，高開14點或0.4%，深成最新報13638點，高開106點或0.8%，滬深300最新報4823點，高開31點或0.7%，創業板最新報2750點，高開26點或1%。

【09:25】恒指高開178點

恒指高開178點，報24565點，國指最新報10001點，高開86點，恒生科指最新報7687點，高開82點。

阿里（9988）今早宣布斥資280億元增持高鑫零售（6808），股價再創新高，最新報298.2元，高開1.4%，騰訊（0700）最新報562元，高開0.9%，

重磅股滙豐（0005）最新報30.5元，高開1.2%。