國泰9月客運載量大跌98%　料明年營運客運力低於5成

國際航空業仍受到新冠肺炎疫情衝擊，國泰航空（0293）旗下的國泰與國泰港龍品牌，上月客運載量為4.7萬人次用，按年大跌98.1%，收入乘客千米數銳減97%，客載率為24.9%，按年減少48.8個百分點。苛以可用座位千米數計，運力下跌91%。

國泰指出，9月日均載客人次為1,568人，運載率為25%，整體運力為正常水平的9%。隨著8月中放寬內地出境轉機限制，相關需求回升，過境客佔9月整體客運量33%。

國泰預期至今年年底前，營運的客運力只有10%，預料明年整體客運力低於50%。國泰顧客及商務總裁林紹波預期，明年上半年將營運的客運運力低於25%，期望在下半年逐步復甦。然而有關預測建基於研發中的疫苗有效，並於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設。

9月貨運量按年大跌近37%

國泰指出，今年首9個月載運乘客人次按年大跌83.2%，運力下跌74.8%，收入乘客千米數則下跌81%。

貨運方面，今年9月貨物及郵件運載量為10.94萬噸，按年跌36.6%，貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.4%，運載率則上升9.8個百分點至75.3%，運力則減少39.5%。今年首9個月，載運貨物及郵年量按年下跌33.9%，運力下跌34.9%，貨物及郵件收入噸千米數按年下跌26.9%。

公司指出，9月貨運量按月上升7%，仍較疫情前水平失色；又指出已增加貨機班次至旺季水平，特別是跨太平洋航線航班，同時營運更多只幹貨客機航班，共525對航班。國泰表示會繼續安排華民航空包機航班，配合及補足貨機及客機航班。