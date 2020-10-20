螞蟻上市在即馬雲再登胡潤百富榜頂位　農夫山泉鐘睒睒首上榜

中國胡潤研究院今天（20日）公佈「2020年度胡潤百富榜」，報告指出胡潤百富榜人數擴大32%，比去年的1,819人增加579人，達到2,398位企業家財富超過20億元（人民幣，下同）。胡潤表示：「中國上榜企業家人數增加到2,398人，創下歷史新高。」

上榜企業家總財富比2019年的17.9萬億元增長54%，達到27.5萬億元。胡潤表示：「這一年是歷史上財富創造最快的一年，中國上榜企業家的總財富都超過了世界第四大經濟體德國一年的國內生產總值GDP。」

馬雲身家高達4000億元人民幣，再次成為胡潤百富榜首富。（資料圖片）

中國千億級企業家比去年的19人驟增一倍，達41人。胡潤又表示：「2020年找到41位千億級企業家，十年前一個都沒有。有近2,400位企業家財富超過20億元，實際上應該還要多，多多少？最起碼多一倍，因為有些企業家比較低調，實際中國應該有7,000多人財富都超過20億元。」

10億美元級企業家有878人，是十年前的5倍。胡潤提出：「如果加上港澳台，大中華區10億美元級企業家達1,000人，相比之下美國只有600多人。」

作為阿里（9988）創辦人的馬雲財富增加1,250億元，以4,000億元身家第四次成為中國首富。阿里旗下的螞蟻，有傳將於下周二至五招股，目前傳出估值達2,800億美元。若螞蟻成功上市，相信馬雲身家可以從中受益。

49歲的馬化騰財富增長1,300億元，以3,900億元位列第二；66歲的鐘睒睒因旗下兩家新上市公司財富迅速增長，首次上榜便以3,650億元位列第三。胡潤稱，前三名於2020年都當過首富，馬雲首富之位很有挑戰。