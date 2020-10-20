新冠肺炎｜Microsoft﹕創新成必備條件　新常態下企業要重新定位

新冠肺炎疫情肆虐改變了本港社會及企業發展環境，Microsoft最新發表有關亞太區企業創新文化研究，顯示68%受訪企業受疫情下，正透過不同方式加快業務的數據型以適應新常態。

同時有55%受訪本港企業決策者指出，企業創新是疫情下迅速回應市場挑戰﹑把握機遇，以及建立企業抗疫力的必備條件。

Microsoft香港及澳門區總經理陳姍姍指出，創新並非一項選擇，而是必備條件，並見證著疫情危機如何加快香港場的數碼轉型，及企業如何透過創新能力融入業務核心，加快業務轉型。她又指出曾有餐廳透過利用Microsoft的公共雲服務，在短短24小時內進行數碼化轉型，讓其客戶可以在家中下訂單。

她又指出現時企業對數碼化的態度亦有變，以往並非為首選，今日則著重何時可以推動數碼化；中期而言企業要考慮其目標﹑視野及在新常態下，企業如何重新定位。

在談及企業對創新的投入程度時，IDC亞太區諮詢業務副總裁林宣宏指出，香港企業擁有巨大潛力及空間建立及發揮創新能力，又指出不同行業有不同步伐。

金門為其中一間推動數碼轉型的企業。金門建築數碼總監James Thompson指出透過三項策略以確保創新文化及新流程可徹底融入企業日常中。至於對數碼化投資多少，則未透露。他又指出公司設立資訊管理員，協助企業在各部門推動變革。