上季本港失業率上揚　消費及旅遊行業失業率11.7%為沙士以來高位

政府公布今年7至9月失業率為6.4%，較6至8月時的6.1%提高0.3個百分點，就業不足率則維持在3.8%。個別行業失業率明顯上揚，其中餐飲服務活動業失業率及就業不足率，分別高見15.2%及9.5%；與消費及旅遊相關行業（即零售﹑住宿及膳食服務業）失業率為11.7%，較6至8月急升0.8個百分點之餘，該行業失業率更是沙士以來高位。

在今年7至9月期間，建造業失業率及就業不足率仍高企，分別為10.9%及8.3%。

政府指出，在今年7至9月，大多數主要經濟行業失業率均上升，其中零售﹑住宿及膳食服務業，及藝術﹑娛樂與康樂活動業相對明顯上升。就業不足率方面，運輸及教育行業下跌，可是餐飲服務活動業﹑娛樂及康樂活動業上升。

勞工及福利局局長羅致光表示，在本地第三波疫情下，特別是在7月及8月份，勞工市場在今年第3季全季合計惡化，但由於本地疫情在9月減退，勞工巿場面對的壓力在季末有穩定跡象。同時，『保就業』計劃繼續提供支援作用。經季節性調整的失業率在2020年7月至9月較2020年6月至8月上升0.3個百分點至6.4%，為接近16年來的高位，就業不足率則維持於3.8%。總就業人數的按年跌幅擴大至5.8%，勞動人口的按年跌幅維持於2.1%。

展望未來，羅致光說由於整體經濟狀況依然疲弱，加上全球疫情仍在變化，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況。