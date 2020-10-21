恒生客戶職員窩心15個小故事　DoDo姐等為你聲音導航｜溫多娜手記

銀行業以人為本，擁有87年歷史的恒生銀行（0011），常獲市場譽為「人情味濃」的華資大行，因而成功贏得顧客的心。

溫多娜近日聽聞，恒生以聲音演繹方式，精選15個恒生員工與客人相處的真實故事，在恒生YouTube 頻道上播放，仲改了個好有意思的名字，叫「恒生•聲星細語」。

恒生公關同溫多娜講，為了增加聲演吸引力，特意請來一眾名人嘉賓及人氣明星偶像，包括林奕匡、鄭裕玲、鄭子誠、陳柏宇夫婦、小塵埃、俄仔Anshele、小丸子配音員及花師奶配音員，為大家作聲音導航，再配生動的插畫，將銀行員工與客戶「相遇」的真人真事改編故事，呈現眼前。

溫多娜睇咗《陳氏霸氣語錄》果集，由率性隨心又「大頭蝦」陳柏宇和他的太太符曉薇聲演，講述陳氏兩夫婦既甜蜜又互相鬥氣的相處，但Jason連結婚周年如此重要的日子都可以忘記。想知最後Jason點樣在銀行職員Alex幫手下氹返太太，請即Click入YouTube頻道： https://youtu.be/QPgRZmepibs 。

「恒生•聲星細語」將會陸續推出更多動人的故事，包括小塵埃《小塵大事》、俄仔《IComeFromHomeKong》等。大家密切留意，看看當中有否一個屬於你和我的小故事！