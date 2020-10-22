國泰裁員｜學者料「保就業」後失業率續惡化　明年勢升穿7%

國泰﹙0293﹚宣布大規模裁員，未來數周將裁減約5,300名駐港員工，行動相當於推升失業率逾0.1個百分點。由於新冠疫情遲遲未受控，加之政府「保就業」計劃快將完結，有學者估計，失業率勢持續惡化，明年升穿7%的水平。

本港最新失業率﹙七月至九月臨時數字﹚上升0.3個百分點至6.4%，創近16年來高位；失業人數增加1.15萬人至近26萬人；就業不足率維持在3.8%的水平，就業不足人數為14.92萬人。

上述失業人數未計及國泰今次裁減5,300名員工，如果全數計入，並假設勞動人口﹙約388.46萬人﹚不變，相當於推高失業率逾0.1個百分點。

中大商學院高級講師李兆波預料，明年失業率勢升穿7%水平。﹙資料圖片﹚

「保就業」計劃後 料企業開始裁員

除了國泰大裁員外，也需要留意「保就業」計劃完結後，恐爆新一輪裁員潮。計劃第二期共接獲逾15.8萬名僱主申請，而據政府於10月7日的公布， 該計劃至今共向約12.5萬名僱主批出工資補貼，承諾受薪僱員約133萬人。保就業計劃秘書處當時指，已完成處理計劃第二期近八成工資補貼申請，餘下約36,000份申請會盡快審批。

政府「保就業」計劃下月完結後，中大商學院高級講師李兆波預料，之後失業率勢攀升。他表示，最近失業率上升0.3個百分點，其中一個主因是有公司放棄申請第二期保就業計劃，「開始炒人」。由於第二期保就業將到期，李兆波估計其他公司也會開始裁員，明年就業市場一定惡化，料失業率升至逾7%，「如果疫情持續，聖誕、新年旺季生意無好轉，公司頂唔住，便會炒人。」

李兆波認為，一日未開關，消費及旅遊相關行業仍會是失業重災區。﹙資料圖片﹚

旅遊相關行業 續成重災區

按行業劃分，零售、住宿及膳食服務失業率最新急升0.8個百分點至11.7%，為2003年沙士後高位。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別達15.2%和9.5%。另外，建造業失業率也高企於10.9%。

李兆波認為，消費及旅遊相關行業仍會是重災區，他以零售業為例，約有四成生意來自遊客，在邊境重開前，難言有起色，「疫情令經濟遲遲未恢復，說好的中港『開關』都一拖再拖，旅客唔返來，零售業一定會惡化，睇唔到曙光！」至於航空業，情況一樣困難，「空姐、空少始終是服務性行業，市場難以吸納如此多勞動力，被裁員工可能要用動用儲備，等2、3年時間，市況才好轉。」

翻查資料，2003年沙士高峰8.5%，不過，李兆波認為今輪失業情況料不會如此嚴重，「當年香港經濟首當其衝，而且政府唔識處理，現在有保就業，加上QE支撐下。」