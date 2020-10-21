友邦：投連險客戶風險胃納增　智能投資選擇服務擴至現有客戶

友邦香港早前引入「智能投資選擇服務」，讓財務策劃顧問服務投資相連壽險計劃（投連險）的新客戶，今宣布進一步將該服務擴展至電子客戶服務平台及已確認投保指定投連險保單的現有客戶層面，讓所有已投保指定投連險保單的客戶，在完成風險評估後，也可自行於電子客戶服務平台，包括流動應用程式「友聯繫」或其網頁版，參閱度身訂造的參考投資組合，自主簡易建立投資組合。

該服務下，新客戶於財務策劃顧問採用的互動式銷售點平台（iPoS）上完成財務需要分析及風險評估後，可按其風險評估分數參閱適合其投資取向的個人化參考投資組合，並於首次進行投資選項配置時參考。有關客戶日後可繼續於「友聯繫」或其網頁版，參閱每季最新參考投資組合，並自行調整保單下之現有投資組合。現有客戶則可於更新其個人風險評估後，在上述電子客戶服務平台參考投資組合，從而作出最合適的投資部署。

該服務全面擴展至客戶服務平台，客戶可按其風險評估分數自行參閱適合其投資取向的個人化參考投資組合。服務內的參考投資組合由友邦保險控股有限公司旗下的資產管理公司「友邦投資管理香港有限公司」提供，他們為該服務提供逾120個參考投資組合，並每季根據其金融市場的分析作出調整。若客戶對個別資產類別感興趣，服務更可篩選出每項資產類別內的「星級投資選項」予其參考。

友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，投連險客戶的投資取態在今年初避險心理強，較為明顯的是轉入債券基金、貨幣基金，下半年他們的風險胃納增加，開始轉入股票基金。