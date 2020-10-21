IPO新股｜藥明巨諾明起招股入場費1.2萬元　或與螞蟻集團撞期

內地細胞療法公司藥明巨諾（2126）公布，本周四至下周三（22至28日）招股，招股價介乎20元至23.8元，每手500股，一手入場費12,020元，擬於11月3日上市，盛及瑞銀為聯席保薦人。值得留意是，藥明巨諾或與市傳下周二至五（27至30日）招股的螞蟻集團撞期。

引10基投

藥明巨諾引入10家基投，共計投資1.5億美元，分別為Rock Springs Capital、Veritas Asset Management、RWC、資產管理公司橡樹資本（Oaktree Capital）、Platinum Asset Managemen各認購2,000萬美元；Avict Global認購1,500萬美元；YHG Investment、太平資產管理、LVC Mi各認購1,000萬美元；Aranda Investment認購500萬美元。

公司集資所得約30%或約6億元將用於有關relma-cel的研發活動；約28%或5.6億元將用於有關其他臨床前候選產品（包括公司的JWATM203項目、JWATM204項目及Nex-G）的研發活動；約10%或2億元將用於建立專門的內部銷售與營銷團隊將relma-cel推廣至中國各地。