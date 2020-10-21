螞蟻集團｜A股初步招股書出爐　首9月收入飆43%　H股料下周二招股

千呼萬喚始出來！螞蟻集團晚間分別在上交所科創板上載初步招股書，今年首9月收入達1,181.9億元（人民幣．下同），按年增長42.56%；毛利首9月達695.49億元，按年大升74.28%。毛利率按年大幅改善10.7個百分點至58.8%，整體毛利率由去年同期的48.13%大升至58.84%。

支付寶月活用戶上季淨增2,000萬，截至9月底增至7.31億。

螞蟻集團A股上市預計於10月23日初步詢價，10月29日為A股發行申購日。另市場消息指，H股下周二﹙27日﹚開始招股。

據招股書，螞蟻集團A+H股將同步發行，本次A股初始發行數量不超過16.7億股，不超過A股和H股發行後總股本5.5%，當中戰略配售股份達13.37億股；H股亦將公開發行約16.7億股，另外螞蟻集團向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行32.56億股。值得留意的是，阿里巴巴（9988）旗下全資附屬浙江天貓技術有限公司有參與螞蟻戰略配售，意味阿里增持螞蟻。

A股及H股發行後總股本不超過303.76億股﹙未包括超額配售權﹚，其中A股不超過237.79億股，H股不超過69.97億股。全球首次公開發行後，發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的五成。

聯席保薦人為中國國際金融及中信建投證券。

阿里巴巴ADR於美股早段現升近1%，報312.443美元，換算港元302.683元。