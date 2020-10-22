濠賭及內銀股發力撐起大市　恒指升勢未斷纜揚31點　聯通逆瀉11%

美國股市低收，道指跌近百點收市，今早亞太區股市亦普遍向下，港股亦隨外圍弱勢低開。

【16:28】港股倒升收市 濠賭股上揚

港股延續上日升勢高收，其中濠賭股及內銀股皆上揚，銀娛（0027）及金沙（1928）均錄得約5%升幅。

恒指收市報24786點，升31點，國指升7點，收市報10085點，恒生科指升2點，收市報7620點。

銀娛升5%，收市報54.75元，金沙升5.4%，收市報29.4元，永利澳門（1128）升4.6%，收市報11.74元。

內銀股方面，工行（1398）升2.6%，收市報4.71元，交行（3328）升2.3%，收市報3.98元，建行（0939）升2.3%，收市報5.79元。

昨日勁升的中資電訊股，今日紛紛回落，中電信（0728）跌5.4%，收市報2.47元，聯通（0762）收市報5.31元，跌11.5%。

【15:38】內地股市低收 創業板跌1%

內地股市低收，上證收市報3312點，跌12點或0.4%，深成收市報13396點，跌71點或0.5%，滬深300收市報4777點，跌14點或0.3%，創業板收市報2673點，跌26點或1%。

【14:35】日股跌165點收市

亞太區股市表現疲弱，日股跌165點，報23474點，澳洲ASX 200指數收市報6173點，跌18點，台灣加權指數收市報12917點，升39點，南韓KOSPI指數收市報2355點，跌15點。

港股午後倒升，曾收復24800點。恒指最新報24799點，升45點，國指升10103點，升25點，恒生科指跌20點，最新報7597點。

【12:52】恒指半日跌55點

恒指中午收市報24699點，跌55點，國指中午收市報10047點，跌30點，恒生科指中午收市報7547點，跌70點，成交額為550億元。

【09:30】恒指早段跌逾百點

恒指低開58點，報24696點，國指低開43點，報10034點，恒生科指最新報7624點，升6點。其後跌幅擴大，恒指最新報24589點，跌165點，國指跌9999點，跌78點，恒生科指跌101點，跌7516點。

阿里（9988）旗下螞蟻已獲中證監批准新股招股，最新報298.2元，跌0.7%，騰訊（0700）跌1.3%，最新報559元。