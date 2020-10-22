中國工信部：新能源汽車成交量連續5年全球居首

中國國新辦就2020年首三季度工業和通信業發展情況舉行發佈會。中國工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示，中國新能源汽車產業發展取得顯著成效，實現了「一個引領、三個突破」。

黃利斌說，「一個引領」是產業發展從培育期進入發展期，成為引領全球汽車產業轉型的重要力量。中國國內全產業鏈投資累計超過2萬億元（人民幣，下同），日益成為發展的新動能。

中國新能源汽車市場的國際競爭剛剛開始，中國的汽車企業也已經不再如昔日那般簡陋和孱弱。圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

「三個突破」分別是：市場突破，成交量連續5年位居全球第一，累計推廣量超過480萬輛（約佔汽車總保有量的1.7%），佔全球一半以上。技術突破，產業鏈上下游有效溝通，電池、電機、電控等關鍵領域創新活躍，成果紛呈，動力電池技術水平處於全球前列，電池單體密度達到270瓦時/公斤，價格1.0元/瓦時，較2012年分別提高了2.2倍、下降了80%。產品突破，產品供給質量持續提升，量產車型續駛里程達到500公里以上，消費者認可度日益提高，宇通客車、上汽名爵等產品實現批量出口，比亞迪、吉利等企業進入2019年全球新能源乘用車銷量前十。

黃利斌又指出，全球新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息通信等領域加速融合，汽車產業進入百年未遇的大改革時代。新能源汽車發展迎來難得的歷史機遇。如何應對挑戰、抓緊機遇、推動產業發展再上新台階，需要提前謀劃、系統佈局。