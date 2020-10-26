螞蟻上市｜一文睇清招股書重點　上半年多賺14倍　吸金子公司曝光

螞蟻集團日前通過港交所上市聆訊，IPO進入大直路，預料H股最快明天﹙27日﹚招股，市傳集資規模已上調至350億美元﹙約2,730億港元﹚，勢成為史上最大新股！

據路透旗下IFR報道，螞蟻集團最新估值高達4,610億美元，相當於3.59萬億港元。在螞蟻招股前夕，《香港01》為你拆解招股文件，一覽螞蟻集團的業務規模。

螞蟻集團採用「A+H」形式同步上市，分別發行不超過16.7億股A股及H股。﹙資料圖片﹚

發行篇：AH股各發行16.7億股

是次螞蟻集團採用「A+H」形式同步上市，分別發行不超過16.7億股A股及H股，「A+H」發行後總股本將不多於303.7億股﹙未計行使超額配售權﹚，A股不超過233.79億股、H股則不超過69.97億股。

其中，戰略配售股份達13.37億股，佔A股初始發行量的80%，又或佔A股超額配售選擇權全額行使後的69.57%。配售對象包括母企阿里巴巴﹙9988﹚旗下子公司浙江天貓技術，認購7.3億股，佔配售額的54%。

A股招股文件截圖﹙A股發行情況﹚︰

是次集資所得淨額的40%將進一步支持創新、科技投入；30%主要用於數字經濟升級；10%加強全球合作並助力全球可持續發展；餘下10%則用作補充流動現金及一般企業用途。

港招股文件截圖﹙螞蟻集團發展里程碑﹚︰

股權篇︰總股本突破300億股

螞蟻的招股資料披露，在集團上市前，阿里巴巴（9988）持有32.65%螞蟻A股，而杭州雲鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳，作為員工的持股平台，則合共持股約50%，餘下的16.83%則由其他股東持有。

值得一提，杭州雲鉑是由馬雲、螞蟻執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明、非執董蔣芳控制，四人分別擁有34%、22%、22%及22%權益。

本次IPO之前，螞蟻集團總股本為237.78億股，計及1) A、H股各發行約16.7億股、2) 向螞蟻國際B、C類股份持有人發行32.56億股H股、3) 杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴在H股發行的同時，分別將其持有的3.5億股、1.2億股及16億股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在聯交所上市後，集團總股本將升至303.76億股﹙未計行使超額配售權﹚。

新股發行後，首五大股東持股如下︰

港招股文件截圖﹙業務規模﹚︰

財務篇︰上半年利潤飆逾14倍

螞蟻集團的收入主要來自數字支付與商家服務、數字金融科技平台（包括微貸科技平台、理財科技平台、保險科技平台），以及創新業務等。根據截至6月底的中期的營運數據顯示，集團整體收入達725.28億元（人民幣‧下同），其中數字支付與商家服務佔35.9%，達260.11億元；數字金融科技平台﹙微貸科技、理財科技及保險科技﹚佔63.4%，達459.72億元。

集團2020年首6個月股東應佔淨利潤為212.34億元，較2019年同期大增14.6倍，主要由於收入勁升38%的同時，營業成本僅升6.78%。

港招股文件截圖﹙上半年合併損益表﹚︰

螞蟻集團今年首6個月股東應佔淨利潤錄得212.34億元，較2019年同期大增14.6倍。（螞蟻招股文件）

值得一提，截至今年9月底止九個月，集團收入已升至1,181.9億元，按年增長43%，主要來自數字金融科技平台收入急速增長，即向金融機構合作夥伴收取的技術服務費。

毛利方面，表現更為亮麗，今年首九個月毛利按年增長74%，至695.49億元；毛利率從2019年同期的48.1%增長至58.8%。集團解釋指，隨著用戶在平台上使用更多的數字金融服務，數字金融科技平台收入增長強勁，運營效率增強，加上集團在今年新冠疫情期間減少市場推廣投入，並且於2019年9月後不再向阿里巴巴支付許可使用費和軟件技術服務費，因此期內運營費用佔收入總額比例顯著降低。

子公司業務篇：支付寶（杭州）最賺錢

根據螞蟻集團在A股的招股書顯示，截至今年6月底止，螞蟻共控股20家重要子公司，14家境內，6家境外，這些子公司構成了螞蟻集團吸金及發展主力。

港招股文件截圖﹙重要子公司及聯營公司﹚︰

螞蟻共有20家重要子公司，分別有14家境內子公司及6家境外子公司。（螞蟻招股文件）

最為人熟知的支付寶中國，主要向商家和消費者提供數字支付及相關業務，今年上半年錄得3.13億元淨利潤；至於主要從事App運營和互聯網相關的支付寶（杭州），上半年則大賺86.5億元，屬於集團主要的盈利來源。

與此同時，微貸科技平台也是螞蟻吸金主力，其中螞蟻智信（杭州）上半年純利錄得73.1億元。同樣專營微貸科技平台的螞蟻商誠、螞蟻小微，以及重慶萬塘，則分別在上半年錄得6.21億、4.33億、28.6億元淨利潤。

港招股文件截圖﹙全方位服務﹚︰

此外，保險及理財科技平台，也是「奇葩」，其中保險科技平台螞蟻勝信上半年錄得14.1億元淨利潤；而理財科技平台天弘基金管理錄得12.9億的淨利潤。

螞蟻集團業務眾多，有些仍處「播種」期，個別業務上半年錄得虧損。其中主要從事運營和研發業務平台的螞蟻金服﹙杭州﹚，則在上半年錄得5.07億元淨虧損，較去年同期虧損9.54億元收窄；主要開展戰略投資及投資管理業務的上海雲鑫創業，半年蝕5.17億元。

至於境外子公司普遍仍未能錄得利潤，其中香港人接觸較多的Alipay（Hong Kong），今年上半年則錄得7,500萬美元淨虧損，而Alipay Singapore E-Commerce上半年則蝕5,000.86萬美元。

估值篇︰明年預測市盈率可達45倍

螞蟻集團是次上市，聲勢浩大，估值由原來傳的2,800億美元，一路「加碼」至最新高達4,610億美元，相當於3.08萬億元人民幣或3.57萬億港元！

摩根士丹利發表報告，評估螞蟻集團估值介乎3,330至4,570億美元，即約2.23萬至3.01萬億元人民幣。與此同時，大摩推算，螞蟻2021及2022年經調整的純利將增至680及890億元人民幣。

以此計算，大摩估計，螞蟻明年預測市盈率32.9倍至45.2倍；2022年預測市盈率則相當於約25至35倍。